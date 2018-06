Geert Dijkstra nieuwe tijdelijke directeur Posthuis Theater

Dijkstra volgt Gerard Wolters op, die eerder deze maand met pensioen is gegaan. Geert Dijkstra werkt sinds 2010 bij de gemeente Heerenveen. Hij was aanvankelijk adviseur Personeel en Organisatie, later werkte hij daar als teamleider. Die taken zal hij voor een deel combineren met zijn nieuwe tijdelijke functie van theaterdirecteur. Dijkstra geeft leiding aan twaalf vaste medewerkers.

In het Posthuis Theater zijn per seizoen gemiddeld 120 voorstellingen te zien.