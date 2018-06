Dichteres Janneke Spoelstra naar groot poëziefestival in Brussel

Janneke Spoelstra leest voor uit eigen werk op 26 september, de Europese Dag van de Talen. Op het festival zijn dan 24 verschillende Europese talen te horen. De organisatie wilde graag ook een Friese dichter laten meedoen, omdat Leeuwarden dit jaar Europese culturele hoofdstad is.

Spoelstra debuteerde in 2004 met de bundel Goeie is it wachtwurd. In 2011 kwam haar tweede dichtbundel uit: Langst fan 'e dagen. In 2008 kwam ze met de verhalenbundel In Jikselibben.