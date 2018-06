Rapport-Sorgdrager over fipronilcrisis met half jaar vertraging maandag gepresenteerd

Voormalig minister Winnie Sorgdrager kreeg de opdracht een onderzoek in te stellen. Haar rapport was later klaar dan de bedoeling was. Het wordt maandag met een vertraging van een half jaar gepresenteerd.

Het bedrijf Chickfriend gebruikte de schadelijke stof fipronil in een van zijn producten om bloedluis bij kippen te bestrijden. De pluimveehouders waren daar niet van op de hoogte.

In april kwam het Meldpunt Fipronil ook al met een evaluatie van de fipronilaffaire Daarin stond dat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, niet voorbereid was op de eierencrisis. De dienst greep te laat in, waardoor de crisis groter werd dan had gehoeven, oordeelde het meldpunt.