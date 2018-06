Première film Redbad trekt 2500 bezoekers

Gijs Naber speelt de Friese koning Redbad. Hij kwam zaterdagavond op een paard op. Actrice Loes Haverkort was er ook bij. Ze speelt in de film de vrouw van Redbad, Frea.

Redbad is een historische film over de kerstening. Ruim twee-en-een-half-uur duurt de film en vanaf 28 juni in de Nederlandse bioscopen te bekijken. De film heeft 8 miljoen euro gekost. Er zijn opnames gemaakt onder andere op Ameland en in de Alde Feanen.

Kritiek was er ook, zo zou de film geen goed historisch beeld geven van de Friese koning. Daarnaast zouden de wapens uit de verkeerde tijd komen. Van de kritiek trekt regisseur Roel Reine zich niks aan. Hij heeft dit bewust gedaan om de film wat spannender maken.