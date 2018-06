Feestelijke opening kunstenaarsdorp Asgaard

Asgaard is onderdeel van culturele hoofdstad LF2018. De CDA-fractie in Leeuwarden stelde onlangs vragen aan het college van burgemeester en wethouders over Asgaard. Die vragen gingen over vermeende illegale bewoning. Deze is echter niet geconstateerd. Een andere vraag was of het er niet wat netter kon uitzien en of alle berenklauwen niet weggehaald konden worden. Verder wilde het CDA weten wanneer het publiek Asgaard kon bekijken. Na een bezoek van twee CDA'ers is afgesproken dat er een openingsfeest zou komen, zodat er een officieel moment zou zijn dat het kunstenaarsdorp toegankelijk wordt voor publiek.