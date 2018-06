Regisseur van film over Redbad stoort zich niet aan kritiek

Regisseur Roel Reine van de nieuwe Redbad-film stoort zich niet aan de kritiek dat zijn film geen goed historisch beeld laat zien van de Friese koning. Zo zouden volgens sommigen de kleren van de Friezen en Franken in de film niet kloppen. Ook de wapens en huizen zouden uit de verkeerde tijd komen. Maar Reine heeft dat bewust gedaan, zo zei hij zaterdagavond op een bijeenkomst van New Noardic Wave, een platform voor Friese Filmmakers.

'Gewoon boring'

"Ik heb in de aanloop naar de film gekeken naar de kleding uit die tijd en hoe de dorpen er toen uitzagen en dat was gewoon boring." Volgens Reine verwacht het publiek een setting zoals Game of Thrones. Die heeft hij proberen te maken, zo zegt hij.