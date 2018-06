Ricardo Floris uit Maastricht heeft zaterdagavond de Mar-athon in Sneek gewonnen. Zijn winnende tijd was 2:36:05. De tweede plek was voor Roelof Oostra uit Mantgum, die meer dan drie minuten later binnenkwam. De derde plek was voor Willem de Boer, die 2:42:50 nodig had.

Het record van Jan Venhuizen, 2:35:42, blijft dus na de editie van 2018 staan.