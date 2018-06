Thewis Hobma wint ook in IJlst

Fierljepper Thewis Hobma heeft zaterdagavond de wedstrijd op de schans van IJlst gewonnen. Hij deed dat met een afstand van 20.13 meter, neergezet in zijn derde sprong. Sytse Bokma pakte de tweede plaats (19.02), de derde plaats was voor Nard Brandsma (18.95). Het was voor Hobma alweer de zesde overwinning van het seizoen in tien wedstrijden.

Bij de dames ging de overwinning naar Akke Dijkstra. Zij ljepte naar 13.64 meter. Anneke Broersma werd tweede (13.16), Boukje de Boer derde (13.10).

Rutger Piersma was de winnaar bij de junioren met 17.40 meter, Wisse Broekstra (17.11) bij de jongens en Tirza Boschma (13.76) bij de meisjes.