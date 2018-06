Wielrenner René Hooghiemster is zaterdagavond tweede geworden in de Ronde van de Kompenije. De Sneker werd op de streep met klein verschil geklopt door Peter Schulting. De derde plaats was voor Ronald Kruijer.

De Omloop van de Kompenije is een wedstrijd over 80 kilometer. Zaterdag stond alweer de vijftiende editie van de wedstrijd op het programma.