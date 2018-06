Feestelijke opening van brug in Holwerd

In Holwerd is zaterdagmiddag een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug ligt over de Riet en verbindt het dorp via de Nije Púndyk met de zeedijk. Ook kun je nu vanuit het dorp makkelijk bij de vogelhut die er staat, komen. De vogelhut is van het project 'Holwerd Buitendijks' van Staatsbosbeheer. Bij de brug is een kunstwerk neergezet dat onderdeel is van het kunstproject Sense of Place.

De brug werd geopend door wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel en Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer. De naam van de brug is 'De Ferbining'. Dat was de winnende inzending op een prijsvraag die het dorpsbelang had uitgeschreven.