IepenUP vlog: Op blind date met Ben

Hoe komt het toch dat je zo veel grijze haren ziet in de schouwburg? Waarom blijven de jonge mensen weg? Bo baalt en gaat op blind date met Ben ( van het duo Ben en Ruurd). Ben gaat nooit naar het theater. Ze neemt hem mee naar het Heilige Hert van Cambuur in Goutum. Een stuk over voetbal, de kerk en botsende toekomstdromen.