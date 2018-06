Omrop TIP: Fan in bettere nei in oare wrâld

Na de Tweede Wereldoorlog werden overal in Nederland volkshogescholen opgericht. Hier konden jonge mensen elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en hun eigen cultuur en identiteit beleven. Hele volksstammen, Friese, jongeren en volwassenen hebben elkaar in Skylgeralân ontmoet en genoten van de activiteiten die er worden georganiseerd. Vanouds is een volkshogeschool een centrum van ontmoeting, bezinning en cultuur. Op Terschelling is dat nog altijd zo.

Samen met Amarins Geveke, directeur van Schylgeralân, wordt teruggekeken naar de documentaire 'Fan in bettere nei in oare wrâld' uit 2003. Programmamaker Johan van der Zee stelde toen aan haar de vraag: hoe gaat het nu met Schylgeralân? Wat is er in die 15 jaar veranderd en hoe ziet zij de toekomst?