André Manuel speelt Dreejklezoew op Terschelling

Op Oerol is meer dan theater op locatie en optredens op festivalterreinen. In de kroegen zijn ook een hoop optredens te zien van beginnende op gevestigde artiesten. Eén van dei gevestigde artiesten is cabaretier André Manuel.

De nieuwe show van André Manuel begint langzaam vorm te krijgen. Sinds een jaar of tien komt hij op Oerol om daar te schrijven. Hij doet dan ook meteen een try-out. Muziekcafé De Vijfpoort is zijn uitvalsbasis. Tijdens Oerol speelt hij elke dag een show. En elke dag is zijn voorstelling stijf uitverkocht.