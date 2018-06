Berlikum wint NK Kaatsen bij de dames

Bij het NK Kaatsen in Exmorra is Berlikum er met de eerste prijs vandoor gegaan. In de finale waren Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma met 5-1 en 6-0 veel te sterk voor het partuur van Huizum (Nynke Sijbrandij, Anna-Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra). Het was voor Berlikum alweer de zesde overwinning in de laatste zeven jaar in Exmorra.