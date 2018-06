Roze Zaterdag naar Leeuwarden

Roze Zaterdag komt in 2020 naar Leeuwarden. Het is de eerste keer dat het evenement in Friesland te zien zal zijn. Roze Zaterdag is de Nederlandse versie van de Gay Pride Parade. Dat Leeuwarden in 2020 de Roze Zaterdag zal organiseren werd bekend gemaakt op het hoofdpodium op de markt in Gouda. Daar vindt dit jaar Roze Zaterdag plaats. Het bestuur van de "stichting Roze Zaterdagen Nederland' is te spreken over het Friese bidbook. "Het gemeentebestuur heeft een ruime financiële toezegging gedaan waarmee een solide basis kan worden gelegd."

City of Love

City of Love is het thema van de Roze Zaterdag in 2020. Liefde wordt vaker gebruikt als thema, maar volgens de organisatie is het dan ook het meest universele gevoel. In 2019 is Roze Zaterdag in Venlo.