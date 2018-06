Waterschap Friesland verliest zaak heffing

Waterschap Friesland mag het eiland Griend en andere delen van de Waddenzee niet meerekenen in de waterschapsheffing. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag beslist nadat Natuurmonumenten in beroep waren gegaan tegen het besluit van Waterschap Friesland in 2013. Dat betekende voor de organisatie zowat een verdubbeling van de waterschapslasten.