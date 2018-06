Gemeente Leeuwarden: "Zorgen over asbest zijn niet nodig"

Het zou gaan om zogenaamd 'gebonden' asbest. Dat wil zeggen dat het niet vervliegt, dat het niet in stukjes breekt, en dat het ook niet in het bluswater terecht is gekomen. Het asbest zat in de vensterbanken van het oude belastingkantoor.

Omwonenden maken zich zorgen over het asbest. Een van hen is Irma Galema. Zij woont op nog geen tien meter van de plaats van het incident en moest vrijdag haar woning uit vanwege de felle brand. Ze is erg geschrokken: "Ik ben echt bang geweest. Ik wil graag met burgemeester Crone in gesprek. Er kan volgens mij een hoop beter."