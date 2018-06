Amsterdamse kunstenaar zit in Drachten dagenlang op metershoge paal

Een man uit Amsterdam wil zich in Drachten een week lang terugtrekken in een soort vogelhuisje, op een paal van zeven meter hoog. Dat doet hij voor een kunstproject. Reisbureau Zonderling heet het, en de kunstenaar die zich laat opsluiten, is Yasser Ballemans. Zondagmiddag om drie uur klimt hij in de paal.

Ballemans wil een week lang overleven als een soort kluizenaar, zonder contact met de buitenwereld. Hij hoopt dat de mensen uit Drachten en omgeving hem wel wat te eten brengen, want dat neemt hij zelf niet mee.