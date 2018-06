Zanger Rinus niet langer op YouTube te zien

Manager Dennis Franke staat ook voor een raadsel. ""We kregen de eerste melding van Rinus. Die had van zijn buurvrouw te horen gekregen dat zijn clips het niet meer deden. Toen heeft hij mij gebeld. Vanaf dat moment heb ik geprobeerd om YouTube te bereiken. Dat is onmogelijk. We zitten met de handen in het haar."

Voor degene die ervoor kan zorgen dat de clips weer online komen, heeft Rinus een beloning in het vooruitzicht gesteld: een optreden van Rinus zelf. Gratis. Tot nu toe heeft ook deze actie niet geholpen