"Sluiting van een half jaar veel te lang voor café Prins"

Volgens burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland wordt in het café in drugs gehandeld, en komen er ook minderjarigen. Daarom heeft hij de zaak op slot gedaan. Pas over een half jaar mag het café weer open, al kan de eigenaar al na vier maanden een verzoek bij de gemeente indienen voor eerder openstelling. Dan moet er wel een goed plan liggen om nieuwe verstoringen te voorkomen.

"Het is gewoon verschrikkelijk wat de burgemeester doet", zegt Prins. "De sluiting van zes maanden is te lang." Prins legt zich er niet bij neer. "We moeten ervoor strijden dat het café eerder open gaat dan die zes maanden. En dat lukt. Dat weet ik honderd procent zeker."Daarna zette de dj de muziek weer aan: Don't stop me now van Queen.