Iepenloftspul Rêdbâd: Een impressie

Circa 120 enthousiaste spelers, decorbouwers en naaisters zijn sinds november bezig met de voorbereiding van het stuk. ''Wat het publiek te zien krijgt? Spektakel'', zegt regisseur Tiffany van der Wal, de dochter van Sake. Paarden, vuur, vechten, boten en vlotten op het water en een liefdesgeschiedenis. ''We hebben geprobeerd alles zo echt mogelijk te maken. We willen het publiek helemaal terugbrengen naar de tijd waarin dit verhaal zich afspeelde, rond het jaar 700. Dat ze echt voelen hoe het was om toen in Fryslân te leven.''

De 29 jarige regisseur had nog nooit van Redbad gehoord, maar toen ze een paar jaar geleden toevallig de roman Redbad, kroniek van een koning van Willem Schoorstra over het leven van Redbad in handen kreeg, was ze meteen verkocht. Hier zou en moest ze een theaterstuk van maken. En dan het liefst in de nieuwe theatertuin van haar vader.