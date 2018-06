Omrop TIP: Mar-athon Sneek live te volgen bij Omrop Fryslân

De 'Mar-athon rond Sneek en meer' gaat het gehele Sneekermeer rond. Omrop Fryslân besteedt zaterdag overdag veel aandacht aan de wandelaars. Al bij de start is er een verslaggever aanwezig. Vanaf 13.00 uur zijn de wandelaars live te volgen in het programma Sneon yn Fryslân. Verslaggevers Timo Jepkema en Johanna Brinkman doen tot 18.00 uur verslag van de tocht. 's Avonds is er in Fryslân Hjoed uiteraard ook aandacht voor de Mar-athon. Een eerste impressie van de hardloopwedstrijd van zaterdagavond komt 's avonds al online. Zondag volgt er een langer verslag. Met de winnaars, de verliezers en mooie beelden van de lopers. Uiteraard wordt er op zondag en maandag ook nog teruggekeken op het evenement.