Friese werknemers het vaakst lid van vakbonden

In de periode 2012-2016 hebben de onderzoekers gekeken naar variabelen als geslacht, leeftijd, opleiding en regio. Wat blijkt is dat vooral mannen tussen de 55 en 65 jaar, die meer dan 12 uur per week werken, het vaakst lid zijn van de vakbond.

Het CBS heeft niet onderzocht waarom werknemers van Fryslân het vaakst lid zijn. Het zou te maken kunnen hebben met de leeftijdsopbouw en dat deze regio meer is vergrijsd dan andere regio's. Wel bestaat er in het Noorden een cultuur van betrokkenheid bij de vakbond. Dat kan uit gereformeerde, maar ook uit socialistische overtuigingen zijn.

In totaal waren er in ons land in 2017 1,7 miljoen geregistreerde vakbondsleden.