Gedupeerden van grote brand Leeuwarden maken zich zorgen over de vrijgekomen asbest

Er is door experts bij Galema en haar buren binnen gekeken en haar woning is weer vrijgegeven, maar ze slaapt vrijdagnacht niet thuis. ''Ik blijf uit voorzorg niet thuis slapen. Dat is te gevaarlijk'', vindt Galema. Ze vertrouwt het thuis niet vanwege het nieuws over de vrijgekomen asbest en de stank. Galema wil dat een onafhankelijke instantie bij haar thuis komt te meten, om vast t e stellen of het echt veilig is.

Gesprek met Crone

Ook wil Galema een gesprek met burgemeester Crone over wat er volgens haar beter kon en kan. ''Ik ben echt bang geweest. Ik wil graag een gesprek hebben met burgemeester Crone over de brand. Want er kan veel worden verbeterd.'' Ze wil dan ook melden dat de informatievoorziening vanuit de gemeente en de hulpdiensten tekort heeft geschoten.