Nieuw landbouwmuseum bij Leeuwarden legt relatie tussen verleden en toekomst

Een jaar geleden begon de restauratie van de monumentale W.C. de Groot-boerderij in het Goutumer Nieuwland, waarin het museum nu is gehuisvest. Volgens directeur Henk Dijkstra was een nieuw museum op deze plek een gouden kans om de ambities waar te maken. Dichtbij Leeuwarden met zijn onderwijsinstellingen, maar ook vlakbij de Dairy Campus, waar vernieuwing en innovatie van landbouw en zuivel centraal staan.