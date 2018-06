VIDEO: Hoe is het met voetballer Lucas Bijker

De transferperiode is alweer een paar weken in volle gang, en dus zijn veel spelers op dit moment op zoek naar een nieuwe club. Zo ook verdediger Lucas Bijker. Hij speelde het afgelopen seizoen voor de Spaanse club Cadiz, maar komt volgend seizoen alweer terug naar de Benelux. Bijker zal in het seizoen 18/19 het veld oplopen voor het Belgische KV Mechelen. Verslaggever Roelof de Vries ging bij de familie Bijker langs, die op dat moment op een vakantiepark in Rohel verbleven.