Het geluid van een 160 jaar oude polder op Terschelling

Ontwikkeling

Elmo Vermijs heeft in opdracht van de Vogelbescherming, Oerol en Polderpracht onderzoek gedaan naar de polder op het eiland. Dit jaar bestaat die 160 jaar. Het doel was, om te kijken hoe de polder zich heeft ontwikkeld door de jaren heen en wat de toekomst is. De weidevogels in dat landschap dienen als een spiegel.

"In het verleden waren de weidevogels een grote bron van inkomsten", zegt Vermijs. "De eieren werden verkocht. Nu is dat anders. Nu worden ze beschermd en speelt de vogelwacht een belangrijke rol."