Asbest vrijgekomen bij brand in voormalig belastingkantoor

Bij de grote brand in het voormalig belastingkantoor in Leeuwarden is asbest vrijgekomen. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak vrijdagochtend uit, waarna mensen via een NL-Alert werden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te doen. De brandweer heeft nu onderzoek gedaan naar de eventuele gevolgen van de brand. Hieruit is naar voren gekomen dat er asbest is vrijgekomen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel asbest er is vrijgekomen. Ook is het nog onbekend hoe ver de asbest zich verspreid heeft. Burgemeester Crone van Leeuwarden denkt niet dat de asbest ver is gekomen, maar dat de stof met name in en rond het belastingkantoor terecht is gekomen.