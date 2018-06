"Geef ze een schop onder hun kont, en stuur ze naar buiten!"

Unaniem werden telefoons, tablets en de televisie genoemd als oorzaak: "Ze hebben een slechte motoriek, zijn te dik en hebben vierkante pupillen. Geef ze een schop onder de kont en stuur ze naar buiten." Veel ouderen op de wekelijkse markt vertelden aan de verslaggever dat het in hun tijd wel anders was: "We moesten iedere dag twee kilometer van en naar school lopen. Dan hadden we een hoepel en renden we daar achteraan!"

Een Hollandse bezoeker aan de Freedsmerk vertelt dat bij hun thuis in Amsterdam op een andere manier naar bewegen wordt gekeken. Daar krijgt het bewegen steeds vaker een belangrijke plaats op school. "Fresh in de les heet het", vertelt ze, "daar krijgen kinderen sowieso 's morgens of 's middags al beweging."