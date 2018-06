Burgemeester Oosterman zeer geschrokken van overval

Burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf is zeer geschrokken van de overval op een ouder echtpaar in Oosterwolde. Oosterman was pasgeleden nog bij het echtpaar op bezoek geweest omdat ze 65 jaar getrouwd waren. Het paar, dat woonachtig is aan de Logten in Oosterwolde, werd vrijdagochtend om kwart over vijf overvallen.