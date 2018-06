Fryslân inspireert elf buitenlandse kunstenaars tot nieuwe werken

Briffa is een van de kunstenaars en komt uit Malta. Hij schildert en laat hem inspireren door het Friese landschap. "Dat is totaal anders dan het landschap van Malta. Dat ligt in het mediterrane gebied", vertelt Briffa.

Briffa is 's nachts de weilanden ingegaan om te kijken en te horen hoe het Friese landschap eruitziet. De schilderijen van de kunstenaar zijn daarop geïnspireerd. Een tweede perspectief dat hij heeft gekozen is om het landschap te bekijken door de ogen van een koe. "Het is een horizontale streep, die niet altijd recht loopt", vertelt hij.