Grote brand in voormalig kantoorpand Belastingdienst in Leeuwarden

In het gebouw waren meerdere antikraakbewoners aanwezig. Zij zijn allen in veiligheid gebracht en opgevangen in het ING-gebouw, aan de overkant van de straat. Bewoners van vijf woningen aan de Elizabethstraat moeten van de politie hun huis uit en worden eveneens opgevangen.

De brand is ontdekt door werknemers van Strukton. Die waren in de buurt van het kantoorgebouw aan het werk. Zij zagen dat er rook uit de luchtinstallatie kwam op het dak aan de achterkant van het kantoor.