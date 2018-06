Grote brand in opslagloods voor hout naast woning in Buitenpost

In een opslagloods voor hout aan de Einsteinstraat in Buitenpost is brand uitgebroken. Vlammen slaan metershoog uit het dak. De brandweer heeft direct opgeschaald naar 'grote brand'. Brandweermensen uit De Westereen, Burgum, Dokkum, Kollum en Buitenpost zijn opgeroepen om mee te helpen met het blussen.

De loods staat tegen een woning aan. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend.