Achtkarspelen moet het een maand zonder burgemeester doen

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdag een vertrouwenscommissie benoemd. Die bestaat uit de acht fractievoorzitters van de raad en wethouders Jouke Spoelstra als adviseur. Zij zullen zich bezig houden met de invulling van de burgemeesterspost.

De 65-jarige Gerbrandy kondigde eind mei aan te stoppen als burgemeester van Achtkarspelen. Hij gaat na 14 januari met pensioen. Dan is hij precies zes jaar burgemeester geweest in Achtkarspelen. Voordat hij in januari 2013 naar Buitenpost kwam, was hij twaalf jaar lang wethouder in de nu niet meer bestaande gemeente Wymbritseradiel.