Harlingers hebben geen vertrouwen in Omrin en provincie

Het vertrouwen van de Harlingers in Omrin en in de controle en handhaving van de provincie is weg. Burgemeester Roel Sluiter liet weten dat ook zijn geduld met Omrin op is: "Ik denk weleens bij mezelf: ik wou dat de REC er niet was."

De gemeente Harlingen heeft Omrin en de provincie kortgeleden een boze brief geschreven over de ontsnapte wolk. Volgens Sluiter was dat net een calamiteit te veel. Volgens een onderzoek van de GGD van Amsterdam is met de doorsnee luchtkwaliteit van Harlingen niets mis. Het onderzoek vond alleen op sommige dagen een beetje te veel benzeen. Andere schadelijke stoffen werden niet aangetroffen.