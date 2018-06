Première kinder-iepenloftspul gestaakt vanwege slecht weer

Er zijn donderdag meer optredens niet doorgegaan vanwege het slechte weer. De theatervoorstelling Zout West van theatergroep Sult in Woudsend is ook afgelast. Vanwege de harde wind en de locatie van de voorstelling aan het open water, was het niet verantwoord om toch door te gaan, zei de organisatie. Mensen die kaartjes hadden voor vanavond, zijn welkom op de reservedatum: 28 juni.

Op Oerol is de voorstelling De Utvalgte / IN SITU - The Ship vol. 4 niet doorgegaan. De organisatie meldt dat mensen die kaarten hebben gekocht, ze in kunnen leveren bij de kaartverkoop op het Westerkeynterrein.