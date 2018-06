Leeuwarden en Franeker naar finale IFK Jeu de Pelote

Easterlittens was zes keer de beste in het eigen dorp en wilde op de 20e editie de zevende titel pakken. In de halve finale nam Leeuwarden echter wraak voor de finale van vorig jaar, toen Easterlittens met 10-8 won.

Franeker, dat een jaar geleden nog door Wommels werd uitgeschakeld, is in de finale de tegenstander van de Leeuwarders.

De finale tussen Leeuwarden en Franeker is vrijdagavond op It Plein in Easterlittens.