Lokaal radiostation doet aangifte tegen fractievoorzitter Weststellingwerfs Belang

Tom Hartog was eerder presentator bij de lokale omroep van Weststellingwerf. Tussen 2013 en 2015 maakte hij samen met een andere presentator onder andere het radioprogramma Radio Active, op zaterdagavond. Daar kwam een eind aan, zegt Koopman, toen het duo in 2015 geschorst werd vanwege gedrag dat niet door de beugel kon. Zo zouden ze, op de radio, een collega-presentator het advies hebben gegeven om een overdosis morfine te nemen, "omdat dat voor alle partijen beter is".

En een jonge die als vrijwilliger gasten ontving, hebben ze ook meerdere keren geplaagd, zegt Koopman. Die jonge had er zoveel last van, dat hij de omroep heeft verlaten. En dan was er ook nog de opmerking over een moslima, die bij wijze van grap aan het eind van een uitzending gemaakt werd. "En dan heb ik nog te melden dat zo'n vrouw met zo'n doek om best handig is, want daar kun je je lul aan afsmeren na de tijd."