Bouwval van Alde Fryske Tsjerken wordt verbouwd tot dorpshuis

In Dedgum in de gemeente Súdwest-Fryslân is donderdag het startsein gegeven voor de restauratie van de dorpskerk. Dat was ook hard nodig. De kerk had op verscheidene plekken scheuren in de muur en gaten in het dak en stond bekend als het 'krepeargefal' van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerk wordt nog dit jaar voor ruim 8 ton gerestaureerd en ingericht als dorpshuis met ruimte voor een bed-and-breakfast in de kerktoren.