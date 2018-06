VIDEO: Fryslân Hjoed vanaf Oerol

Een meisje kijkt met verwondering naar de oude typemachine. Ze wil graag even tikken, maar hoe werkt zoiets? Hoe hard moet je op een toets drukken voordat er een letter op papier staat? En als je een fout maakt, wat dan? Verslaggever Hayo Bootsma was bij literair tijdschrift De Moanne die op de Betonning kamp heeft opgeslagen. Presentator Roelof Lousma is ondertussen op het terrein van Westerkeyn, en zoekt daar de verhalen op.