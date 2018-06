Theatervoorstelling Zout West afgelast vanwege harde wind

Theatergroep Sult vertrouwt erop dat de voorstellingen van Zout West vrijdag in Heeg en zaterdag in Balk wel kunnen doorgaan, al wordt er voor de komende dagen opnieuw vrij koel weer verwacht.

Volksverhaal

Zout West gaat over de geschiedenis van de Zuidwesthoek en de invloed van het water. Het is een humoristische bewerking van twee Friese volksverhalen. Het openluchtspel is op 11 verschillende plaatsen aan het water: bij Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek.

