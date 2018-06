Duitse visstroper met illegale paling gepakt in Friese jachthaven

In de vriezer van het vakantieverblijf van de man hebben agenten meerdere pakketten aangetroffen met ingevroren paling. Ze denken daarom dat de man al langer aan het stropen is geweest. Vorig jaar kreeg de politie al signalen dat er in het water bij Langelille mogelijk een visstroper actief was. Onderzoek heeft toen niets opgeleverd, maar de politie meldt dat er de laatste periode weer nieuwe meldingen kwamen.

Extra in de gaten gehouden

In samenwerking met mensen van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en mensen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de politie besloten om het gebied extra in de gaten te houden. In de nacht van woensdag op donderdag zagen ze hoe de man bezig was met visdraad, haken en aas. De man plaatste een zogenaamde hoekwant voor paling. Dat is visgerei dat bestaat uit een lange lijn met korte dwarslijntjes waar vishaken aan vastzitten.

Drie hoekwanten

De volgende dag is de man 's ochtends vroeg teruggekomen om de vangst op te halen. Een politieagent heeft samen met een medewerker van de FUMO de man aangehouden, toen hij met zijn bootje de jachthaven binnenkwam. Met de NVWA is de politie in het water op zoek gegaan naar meer hoekwanten. In totaal zijn er drie aangetroffen. Het gerei is in beslag genomen. De politie onderzoekt nog hoe lang de man zich met de stroperij bezig heeft gehouden.