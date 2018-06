Blind voor een dag

Blind zijn. Normaliter kunnen mensen die kunnen zien zich hier weinig bij voorstellen. Maar donderdag 21 juni: dat is de dag dat het Oogfonds iedereen oproept om 'voor een dag blind te zijn'. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar oogziektes. Maar ook om mensen een klein stukje van het blinde leven mee te geven, en te laten begrijpen. Onze verslaggever Bauke Deelstra ging donderdagochtend op pad met Hilda Snippe, om een kijkje te nemen in haar wereld.