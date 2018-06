Steenmarters zorgen voor overlast, wat is ertegen te doen?

Wat helpt dan wel? "De boel goed dichtmaken", zegt Tuinstra. "Als je een gat in je huis hebt van 4,5 of 5 centimeter, vaak bij de dakgoot, dan kan de steenmarter daarin. Dus maak zulke gaten goed dicht. Zo kun je voorkomen dat die steenmarter naar binnenkomt."

Maar denk erom: als de steenmarter al in huis zit en je maakt die gaten dicht, dan kan-ie natuurlijk niet weer weg. "Een steenmarter zit overdag in huis en iedere nacht zijn ze op pad om te eten. Dus doe overdag een krantenprop in zo'n gat. Als de steenmarter eruit wil, dan duwt hij die prop eruit. Blijft die prop dus een of twee nachten zitten, dan kun je dat gat dichtmaken", zegt Tuinstra.

En heb je dus een steenmarter in huis en wil je die wegkrijgen, dan is er nog een optie, legt Tuinstra uit: "Dicht bij de plek waar je de steenmarter hoort, moet je even flink hard een radio, een praatzender, aanzetten. 's Nachts dus. Dat vindt-ie niet leuk en dan is de kans aanwezig dat de steenmarter ervandoor gaat."