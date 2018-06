Zes scholen kunnen zich opmaken voor Sjong-finale op het Zaailand

Wie wordt dit jaar de winnaar van het Sjongfestival? Vrijdag 29 juni komen wij dat te weten, want dan wordt de grote finale gehouden. Dit jaar is alles anders dan gewoon, groter en met nieuwe elementen. Zo wordt de finale gehouden op het WIlhelminaplein in Leeuwarden en hebben de scholen de tekst van hun lied zelf geschreven. De finale begint om 14:30 uur op het podium van CityProms.