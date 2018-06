Jaar celstraf voor veroorzaken ongeluk waarbij VV Waskemeer-speler om het leven kwam

Een 47-jarige Groninger heeft een jaar gevangenisstraf gekregen voor het veroorzaken van het ongeluk waarbij VV Waskemeer-speler Daniël Postema om het leven kwam en een andere inzittende zwaargewond raakte. Het ongeluk gebeurde toen de Groninger aan de handrem trok van het busje waar hij met de anderen in zat. Het busje vloog daardoor over de kop. De Groninger mag ook drie jaar niet rijden van de rechter. De eis was vier jaar gevangenisstraf en drie jaar rijdontzegging.