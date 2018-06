Evenement 8ste dag live te volgen op Omrop Fryslân

8ste dag moet een van de pareltjes van LF2018 worden. Het is een kettingreactie die op 8 juli 2018 zal gaan plaatsvinden in Leeuwarden. Het hele evenement moet in totaal vijf uren duren, en bestaat uit zowel culturele als sociale schakels. Een schakel kan een domino van boeken zijn, of een lied, of een groepje vissers. Alle schakels hebben een eigen plaats op de route en worden in beweging gezet door de vorige schakel.