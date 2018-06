Oud-bestuur van Mei Elkoar Ien wil activiteiten weer oppakken

De oud-bestuurders van de activiteitencommissie Mei Elkoar Ien in Veenwouden willen het liefste vandaag nog het stokje overnemen van het zittende bestuur. Dat schrijven ze in een brief die huis-aan-huis is bezorgd in het dorp. Mei Elkoar Ien heeft eerder dit jaar alle activiteiten afgelast vanwege bedreigingen.