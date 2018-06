Schapenhouders bang voor wolf

Schapenhouders zijn bang voor de komst van de wolf. Nu hebben ze al last van vossen die te weinig voedsel vinden in de weilanden. Normaal gesproken eten ze eieren en kuikens, maar ze pakken nu ook gezonde lammeren. Nu er ook een wolf is gesignaleerd, zijn ze benauwd voor de toekomst van hun bedrijf.

Eén wolf is nog niet zo'n probleem, maar als er meer komen, is het volgens de schapenhouders niet meer te beheersen. Met een Facebookbericht wil Ecolana aandacht vragen voor deze problematiek. Er is weerstand tegen het jagen en de wolf is beschermd, maar de gevolgen voor de boeren kunnen groter worden. door de komst van de wolf.

Op het stuk land van Ecolana zit een vossenburcht. Deze wordt dichtgegooid en de vossen worden verjaagd, maar komen steeds terug.