Flinke daling in het aantal WW-uitkeringen in Fryslân

Het aantal Friezen met een WW-uitkering is in mei flink minder geworden. Bijna 1.000 mensen hoefden geen uitkering meer, dat is een daling van zeven procent. Eind mei telde Fryslân nog 12.326 mensen met een WW-uitkering. In mei 2017 lag dat aantal ruim 25 procent hoger. De daling komt vooral door seizoenswerk in bijvoorbeeld de landbouw, bouw en horeca.

De daling in Fryslân is de één na grootste in Nederland. In Drenthe was de daling met ruim acht procent nog net wat groter. Gemiddeld ging het aantal WW-uitkeringen in Nederland met ruim vier procent omlaag.